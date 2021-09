Tödliche Schüsse in Idar-Obersteiner Tankstelle: Polizei fasst Tatverdächtigen – Opfer war erst 20 Jahre alt

Die Polizei Trier kann nach einem schrecklichen Gewaltverbrechen in der Schmuckstadt Entwarnung geben: Wie die Ermittler am Sonntagmorgen um mitteilten, wurde der Mann gefasst, der am späten Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der Aral-Tankstelle in der Idar-Obersteiner Hauptstraße einen 20-jährigen Angestellten erschossen haben soll. „Es besteht keine Gefahr mehr“, betont die Polizei.

Der Tatverdächtige sei gegen 8.45 Uhr durch Spezialeinheiten der Polizei widerstandslos festgenommen, teilen die Ermittler mit. Es handelt sich um einen 49-jährigen Deutschen aus dem Kreis Birkenfeld. Zu seinem Motiv gebe es aktuell noch keine Erkenntnisse.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 20 Jahre alten Kassierers einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 49-Jährige sei am Sonntagmorgen, 19. September 2021, von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit. Hosser Nach dem gewaltsamen Tod eines 20 Jahre alten Kassierers einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 49-Jährige sei am Sonntagmorgen, 19. September 2021, von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit. Hosser Nach dem gewaltsamen Tod eines 20 Jahre alten Kassierers einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 49-Jährige sei am Sonntagmorgen, 19. September 2021, von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit. Hosser Nach dem gewaltsamen Tod eines 20 Jahre alten Kassierers einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 49-Jährige sei am Sonntagmorgen, 19. September 2021, von Spezialeinheiten widerstandslos festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Trier mit. Hosser

Das Fachkommissariat 11 der Kriminaldirektion Trier habe eine Sonderkommission eingerichtet, um die Hintergründe der Tat sowie den Ablauf der Geschnisse mit Hochdruck aufzuklären, hieß es um 10 Uhr in einer Pressemitteilung.

Bislang bekannt ist, dass der mutmaßliche Täter bereits gegen 20.30 Uhr erstmals die Aral-Tankstelle in der Idar-Obersteiner Hauptstraße aufgesucht und schon zu diesem Zeitpunkt in Streit mit dem 20-jährigen Kassierer geraten war. Er trug bei diesem ersten Besuch, bei dem er einen Sixpack Bier kaufte, noch ein dunkles T-Shirt, das auf dem Rücken die Aufschrift der amerikanischen Biermarke „Lengthwise-Centennnial-Ale“. Das zeigen Fahndungsfotos, die die Polizei am Sonntagmorgen veröffentlicht hatte. Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt keine Mund-Nasen-Schutz-Maske. Diese hatte er in der hinteren Hosentasche stecken.

Eine knappe Stunde später kehrte er zurück und erschoss nach einem zweiten kurzen Wortwechsel den Tankstellen-Angestellten, so die Auskunft von Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, am frühen Sonntagmorgen auf NZ-Anfrage.

Zum Zeitpunkt dieses zweiten Erscheinens in der Tankstelle gegen 21.20 Uhr, in dessen Verlauf er das Verbrechen beging, hatte der Mann die Kleidung gewechselt. Er trug nun eine graue Hose und ein weißes T-Shirt. Er kaufte offenbar erneut einen Sixpack Bier, den er unter dem Arm trug. Eine Mund-Nasen-Schutz-Maske hatte er unters Kinn gezogen. Das zeigen zwei weitere Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die die Polizei bereits gegen Mitternacht beziehungsweise gegen 6 Uhr aus Fahndungszwecken veröffentlicht hatte.

Der mit einer Pistole bewaffnete Unbekannte war nach der Blutttat zu Fuß geflüchtet. Er wurde von einem Großaufgebot der Polizei – deren Dienststelle befindet sich nur wenige Meter vom Tatort entfernt – zunächst im Stadtgebiet Idar-Oberstein gesucht. Wenig später wurden auch Spezialkräfte hinzugezogen und Polizeihubschrauber eingesetzt.

Zunächst konnte der Todesschütze trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung und der Veröffentlichung der Fahdungsfotos noch nicht ermittelt werden. In der Nacht hatten die Ermittler zwar einen 59-Jähriger in Zusammenhang mit dem Gevaltverbrechen überprüft, es habe sich gegen ihn aber kein hinreichender Tatverdacht ergeben, so die Auskunft der Polizei Trier um 6 Uhr.

Knapp vier Stunden später konnte sie aber die Festnahme eines Tatverdächtigen und damit einen Fahndungserfolg vermelden.

Zur Frage der NZ, ob sich zum Zeitpunkt des Tötungsdelikts noch weitere Menschen, zum Beispiel Kunden, in oder vor der Tankstelle befunden haben, erklärte Polizeisprecher Karl-Peter Jochem am Sonntagfrüh: „Dazu möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.“

Die Polizei hatte die Bevölkerung wegen der unsicheren Bedrohungslage unter anderem auf ihrem Twitter-Kanal auf dem Laufenden gehalten und Fragen beantwortet. Bereits in der Nacht betonte sie aufgrund anderslautender Gerüchte in den sozialen Netwerken, dass ein Einzeltäter gesucht wird. Sie bat die die Bevölkerung im gesamten Stadtgebiet, keine Anhalter mitzunehmen. Verdächtige Personen sollen sofort der Polizei gemeldet werden. „Sprechen Sie den Mann nicht an und nähern Sie sich ihm unter gar keinen Umständen, sondern wählen sie bitte sofort den Notruf“, riet die Polizei.

Der Idar-Obersteiner OB, der seit der Bluttat in permanentem Kontakt mit der Polizei stand, hatte in einer ersten Reaktion von einer „unfassbaren und schrecklichen Tat, die für große Aufregung in unserer Stadt sorgt“, gesprochen. Nach der Mitteilung von der Festnahme des Täters erklärte Frühauf: „Darüber sind wir alle sehr, sehr erleichtert, und mein ganz großer Dank geht an die ganze Blaulichtfamilie, vor allem an die Polizei, der es gelungen ist, den Täter innerhalb von zwölf Stunden zu fassen. Das war eine großartige Leistung.“

Frühauf dankte aber auch den Bürgern für ihre Besonnenheit. „Sie sind dem Aufruf, zu Hause zu bleiben und nicht rauszugehen, vorbildlich gefolgt. Außerdem haben sie die Fahndungsarbeit der Polizei mit vielen Hinweisen unterstützt“, so der OB im NZ-Gespräch. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen des Opfers.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten, ein gebürtiger Idar-Obersteiner, hatte das Verbrechen kommentiert. Er betonte auf seiner Facebook-Seite: „Die schreckliche Gewalttat in Idar-Oberstein entsetzt und bestürzt mich. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen und vertraue voll auf unsere Polizeikräfte, dass sie den Täter baldmöglichst stellen und festnehmen können.“ Dies war den Ermittlern kurz darauf gelungen.

red/ax