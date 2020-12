Reichenbach

Zum Artikel „Ein Wappen für eine 800-jährige Geschichte“, der kürzlich in der Nahe-Zeitung zu lesen war und in dem es auch um die Geschichte Reichenbachs im Zweiten Weltkrieg ging, erreichten den Autor ungewöhnlich viele Rückmeldungen. Im Beitrag wurde daran erinnert, dass vor 76 Jahren, am 18. November 1944, drei Bomben über Reichenbach abgeworfen wurden und insgesamt drei Menschen diesen Angriff mit ihrem Leben bezahlen mussten.