Baumholder

Es wäre ein außergewöhnlicher Höhepunkt im Terminkalender der Verbandsgemeinde Baumholder gewesen, ein buchstäblich tierisches Event. Unter dem Motto „Ab auf die Traumschleife“ hätte das Camp Canis vom 17. bis zum 18. Oktober sein Lager in Baumholder aufschlagen und frischen Wind an den Weiher bringen sollen. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem Menschen gemeinsam mit ihren Hunden auf einem Parcours verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. Doch auch diese Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer, die Organisatoren haben jetzt die Reißleine gezogen. In einer Videobotschaft gehen die Verantwortlichen auf die Gründe ein.