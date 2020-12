Nohfelden-Bosen/Freisen

Center Parcs Bostalsee hat erneut mehrere Rollcontainer Lebensmittel an Bedürftige in der Region verschenkt. Dies war die dritte Spendenaktion der seit sechs Wochen geschlossenen Anlage am Bostalsee im Saarland. Aber auch das Tierwohl liegt dem Park am Herzen. So wurden nun rund 200 Kilogramm Tierfutter an den Naturwildpark Freisen gespendet.