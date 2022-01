Tierhilfe Obere Nahe: Kastrationsaktion soll zu großes Katzenleid verhindern

Katzen sind beliebte Haustiere der Deutschen. Freilaufende Samtpfoten haben aber auch einen großen Drang, sich zu vermehren – das schlägt sich in einer Vielzahl herrenloser Katzen und in überfüllten Tierheimen nieder.

Meistens sind die betroffenen Tiere stark abgemagert, körperlich schwach und tragen Flöhe sowie andere Parasiten. Um dieses Leid zu lindern, schließt sich die Tierhilfe Obere Nahe mit Sitz in Niederhambach zwischen dem 17. und 29. Januar den sogenannten Katzenkastrationswochen an. Diese Aktion wird vom Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz, initiiert. Sie erfolgt in Kooperation mit der Landestierärztekammer und örtlichen Tierschutzvereinen. Katzen- und Katerbesitzer können ihre Tiere in dieser Zeit vergünstigt kastrieren lassen. Insgesamt drei Tierarztpraxen aus dem Kreis Birkenfeld nehmen in diesem Jahr teil: Aus dem Kreis Birkenfeld sind Eva Christine Wild und Francesca Saxler aus Idar-Oberstein sowie Melanie Schug aus Kronweiler mit von der Partie.

Seit etwa zehn Jahren nimmt die Tierhilfe Obere Nahe an den vom Deutschen Tierschutzbund ausgerufenen Katastrationswochen teil. Der Verein, dessen Vorsitzende Rita Brücher ist, existiert seit 15 Jahren. Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Mehr Informationen gibt es unter Telefon 06787/989 94 oder im Internet unter www.tierhilfe-oberenahe.de