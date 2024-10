Tiere sind keine gefühllose Automaten: Nationalpark-Akademie in der Kirche Muhl

Harald Egidi, Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald (links), begrüßte in der Nationalparkkirche in Muhl den Referenten Bernd Kappes, Leiter der Evangelischen Akademie Hofgeismar und Mitglied im Kuratorium des Instituts für Theologische Zoologie in Münster. Foto: Thomas Brodbeck