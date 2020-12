Idar-Oberstein/Bad Kreuznach

Er hat am Idar-Obersteiner Bahnhof brutal auf seine Freundin eingetreten. Das gibt er zu. Er kann auch nichts anderes sagen, denn es gab Zeugen – zwei Taxifahrer –, die den Täter von seinem Opfer abbringen wollten. Dass er in sechs Fällen auf Ebay betrogen hat, gab der Mann aus Idar-Oberstein selbst bei der Polizei an, ohne danach gefragt worden zu sein. In anderen Vorfällen bestreitet er, dass sich die Dinge so, wie sie ihm vorgeworfen werden, abgespielt haben.