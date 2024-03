Plus Rhaunen Thorsten Faas aus Rhaunen: In Berlin ganz nah am Puls der Politik Von Vera Müller i Prof. Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin, stammt aus Rhaunen und ist auch für Medien ein begehrter Gesprächspartner. Foto: dpa/FU Berlin/Bernd Wannenmacher Seine Meinung ist gefragt: Thorsten Faas, Jahrgang 1975 und Rhauner Bub, ist Professor für „Politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland“ am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Wenn es um Politik und Einschätzungen geht, hört man gern bei Faas nach. Das Elternhaus prägt das Interesse an Politik: Vater Alois war von 1966 bis 1986 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhaunen. Lesezeit: 3 Minuten

Ausgezeichnete Arbeiten vorgelegt Thorsten Faas studierte nach dem Abitur in Kirn zunächst Politikwissenschaft, Statistik und Volkswirtschaftslehre an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg, bevor er im Jahr 2000 an die London School of Economics and Political Science (LSE) wechselte. Dort schloss er 2001 sein Studium zum Master of Science mit einer ausgezeichneten Arbeit ...