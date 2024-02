Thomas Späth verabschiedet sich mit einer erfreulichen Bilanz von der KSK

Es war keine Bilanzpressekonferenz der üblichen Art: Für den langjährigen Vorsitzenden des Vorstandes, Thomas Späth, war es die letzte: Er wechselt nach mehr als 52 Dienstjahren (!) bei der Sparkassenorganisation in dieser Woche – nach der Sitzung des Verwaltungsrats am Donnerstag – in den Ruhestand. Und für Landrat Miroslaw Kowalski war es in seiner neuen Rolle als Vorsitzender des Verwaltungsrats die erste.