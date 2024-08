Plus Birkenfeld Therapie mit Tieren: Wie eine Wohneinrichtung in Birkenfeld junge Menschen auf ein selbständiges Leben vorbereitet Von Niels Heudtlaß i Therapie mit Pferden: Über die Beziehung zu den Tieren des PLT wollen Geschäftsführerin Rosanna Coco und der pädagogische Leiter Tobias Crummenauer den Kindern und Jugendlichen Verantwortung, Hilfsbereitschaft und einen geregelten Tagesablauf beibringen. Fotos: Niels Heudtlaß Foto: Niels Heudtlaß 31 Kinder und Jugendliche wohnen im pferdegestützten Leistungs- und Therapiezentrum (PLT). Mithilfe der Tiere soll ihnen bei Verarbeitung von schwierigen Lebenswegen geholfen werden. Auch Werte wie Verantwortung und Hilfsbereitschaft will das PLT vermitteln. Lesezeit: 5 Minuten

Pferde wiehern, Schweine grunzen, eine Katze rekelt sich in der Sonne vor dem Eingang eines großen, weißen Wohngebäudes. In einem Verschlag picken Hühner auf dem Boden, in der Ferne bellt ein Hund, und es riecht wie auf einem Bauernhof. Doch bei dem pferdegestützten Leistungs- und Therapiezentrum (PLT) in Birkenfeld handelt ...