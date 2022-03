Gefällte Bäume in der Kreisstadt: Das ist, beginnend mit den Rodungen der Linden in der Friedrich-August-Straße noch in der Bürgermeisterära von Peter Nauert, seit vielen Jahren gefühlt ein Dauerthema in Birkenfeld und manchmal sogar ein riesiges Politikum. Anlass für aktuelle Diskussionen war in den vergangenen Wochen unter anderem das Verschwinden einiger Bäume am Rand des Parks am Talweiherplatz, die für den geplanten Kreiselbau in diesem Bereich weichen mussten.