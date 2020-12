Idar-Oberstein

Das Theater Anu aus Berlin ist Stammgast in Idar-Oberstein und hat anlässlich der Eröffnung des rheinland-pfälzischen Kultursommers im Jahr 2010 auf der Nahehochstraße ein schon fast ikonografisches Bild erschaffen. In diesem Jahr ist die Gruppe mit „Der Weg nach Moraland“ zu Gast, das thematisch anknüpft an die Produktion „Moraland“, mit der in einer abgeschlossenen Zeltstadt hinter der Messehalle eine poesievolle Fantasiewelt erschaffen wurde. „Der Weg nach Moraland“ schickt das Volk der Moraner ins Kammerwoog, wo die Zuschauer ihnen an den beiden kommenden Wochenenden auf der idyllischen Traumschleife „Rund um die Kama“ begegnen können.