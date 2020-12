Baumholder

Lenker an Lenker reihten sich am Samstag brandneue Fahrräder aller Größen und Formen bei der offiziellen Eröffnung des Fahrradgeschäfts The B-Site in Baumholder aneinander und schimmerten im Scheinwerferlicht um die Wette. Massiver Rahmen, bullige Reifen und Federung oder schlanke Pneus, eleganter Schnitt und leicht: Im Laden von Inhaber David Hetzel dreht sich alles um das Fahrerlebnis. Im Neubau, der im Januar fertiggestellt wurde, wird mit innovativen Konzepten gearbeitet. „Wir passen die Räder individuell an unsere Kunden an“, erläutert Hetzel.