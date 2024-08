Plus Idar-Oberstein

„The Blick“ auf Schloss und Felsenkirche gerichtet: Investor baut Hohlkaserne zum Wohnpark aus

i Der Lageplan zeigt aus der Vogelperspektive, wie die Wohnanlage aussehen soll. Foto: The Blick/Haferkorn

Nach Jahren des Stillstands tut sich etwas in der Hohlkaserne im Stadtteil Oberstein. Investor Jörg Haferkorn, der mit seiner Caratum GmbH in der Fußgängerzone bereits das historische Hägin-Gebäude zu einer modernen Wohnanlage („Stadt-Villa“) entwickelt hat, plant mit zwei Partnern in unmittelbarer Nachbarschaft zur Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) eine weitere exquisite Wohnanlage mit im Endausbau mehr als 40 Appartements und Penthouse-Wohnungen mit Blick auf Schloss und Felsenkirche – weshalb der Wohnpark Hohlstraße auch den Namen „The Blick“ erhalten hat.