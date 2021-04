„Testen für alle“: Auch über Ostern haben die Schnelltestzentren geöffnet

Auch in Baumholder

Im Rahmen des Projekts „Testen für alle“ kann sich jeder Einwohner des Nationalparklandkreises einmal wöchentlich einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Über Ostern sind die vom DRK in Kooperation mit der Kreisverwaltung eingerichteten Teststationen zu folgenden Zeiten geöffnet.

Birkenfeld: DRK-Heim, Brückener Straße 22, Karsamstag 10 bis 16 Uhr

Idar-Oberstein: DRK-Kreisgeschäftsstelle, Schönlautenbach 17, Karsamstag 10 bis 16 Uhr

An Ostersonntag und Ostermontag sind die Teststationen des DRK-Kreisverbands geschlossen. Weiter geht es dort am Dienstag zu den gewohnten Öffnungszeiten. An allen Ostertagen geöffnet ist die Teststation der VG Birkenfeld.

Birkenfeld: Neues Feuerwehrhaus, Brückener Straße 15: Karsamstag 10 bis 12 Uhr, Ostersonntag 10 bis 12 Uhr, Ostermontag 16.30 bis 18 Uhr

Auch in Baumholder besteht an Karsamstag die Gelegenheit zu einem Schnelltest: in der Westrichhalle, Im Brühl 22, 9 bis 13 Uhr