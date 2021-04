Terminshopping im Modepark Röther: Kunde ist König

Wer immer schon mal gern ganz allein auf 6000 Quadratmetern shoppen wollte, hat dazu seit Montagmorgen die Gelegenheit: Der Modepark Röther beteiligt sich am Terminshopping, das die Landesregierung seit dem 1. März erlaubt. Unter den geltenden Auflagen kann man den Modepark in Oberstein montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr mit dem eigenen Hausstand besuchen. Das heißt: einzelne Familien mit Kindern, Ehepaare, Einzelpersonen ... FFP2-Masken oder OP-Masken müssen während des Einkaufs getragen werden, am Eingang besteht die Pflicht zur Händedesinfektion. Die Ware kann vor Ort ausgesucht und im Geschäft anprobiert werden.