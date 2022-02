Termin zum Vormerken: Veitsrodter Regionalmarkt startet in die Saison 2022

Sie findet am Samstag, 5. März, von 9 bis 14 Uhr auf dem Veitsrodter Marktgelände statt. Die Stände befinden sich wieder in der nach allen Seiten geöffneten Markthalle. Für Essen und Getränke sorgt an diesem Tag der MGV und Frauenchor Veitsrodt mit Gebratenem vom Rost. Der Kiwanis-Club backt frische Waffeln und verkauft diese für einen guten Zweck. Etwa 30 Händler bieten eine große Auswahl an Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Blumen, Kräutern, Honig, Wein und vielem mehr an. weg Foto: Weinsheimer (Archiv)