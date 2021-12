Der Termin für die Ortsbürgermeisterwahl in Leisel steht fest: In der mit aktuell rund 570 Einwohnern viertgrößten Kommune in der Verbandsgemeinde Birkenfeld soll am Sonntag, 27. März 2022, darüber abgestimmt werden, wer Nachfolger von Karlheinz Bittig wird. Dieses Datum hat die Kreisverwaltung nun mitgeteilt.