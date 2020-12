Idar-Oberstein

In einer Feierstunde wurden in der vergangenen Woche eine aufgrund der Zusammenlegung der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen notwendig gewordene Neuernennung von Schiedsfrauen und -männern sowie ein Ämtertausch in Idar-Oberstein vollzogen. Rudolf Röper aus Hottenbach wurde zum Schiedsmann und Margot Klaar aus Oberreidenbach zur stellvertretenden Schiedsfrau des neu gebildeten Schiedsamtsbezirks der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ernannt.