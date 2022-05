Termin am 16. Juli: Niederbrombacher feiern närrische Parade im Sommer

Die Devise der Verantwortlichen, die den Umzug im 530-Einwohner-Dorf organisieren, lautet dabei: „Im Winter kann jeder, bei uns wird in diesem Jahr im Sommer gefeiert.“ Nicht nur das Motto „Brombach goes Rio und tanzt Samba“ steht inzwischen fest, sondern nun wurde auch der Termin für das bunte Treiben festgelegt. Am Samstag, 16. Juli, ziehen die Jecken durch den Ort. Los geht es ab 16.11 Uhr in der Straße „Im Kiss“. Von dort geht es in Richtung Sportheim, wo anschließend ausgiebig weitergefeiert und mit den Hunsrück-DJs bis in die Nacht weitergefeiert werden.

An der Teilnahme Interessierte können sich unter Telefon 0172/982 70 25 gern auch per WhatsApp anmelden. Allerdings sind nur Fußgruppen erlaubt.