Plus Baumholder Tele Freisen beweist Auge für besondere Details: Sonderausstellung im Goldenen Engel über Baumholder Von Sascha Saueressig i Mit dieser Aufnahme zum Feuerwerk über den Stadtweiher hat der Nohfeldener Erhard Müller den ersten Preis im Zuge der Sonderausstellung „Impressionen aus Baumholder und der Umgebung“ gewonnen. Foto: Erhard Müller Schon lange schwebte es Ingrid Schwerdtner, Kuratorin des Regionalmuseums Goldener Engel, vor, eine Fotoausstellung in die Räume am Place de Warcq zu holen. Dies ist nun mit der Sonderausstellung „Impressionen aus Baumholder und Umgebung“, die noch bis Sonntag, 21. Juli, gezeigt wird, gelungen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Idee zu dieser Fotoausstellung geht zurück aufs Jahr 2018, als VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser bei einem Partnerschaftsbesuch in Delaware einen Bildband geschenkt erhielt, der Aufnahmen aus der Stadt in Ohio zeigt. „Ich habe mir gedacht: Wie können wir den Menschen in Delaware zeige, wie es in ihrer Partnerstadt und der ...