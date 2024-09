Plus Idar-Oberstein

Teilnehmer aus 17 Ländern: Summer Academy am Campus Idar-Oberstein war ein Erfolg

i Die Sommerakademie des Campus Idar-Oberstein musste lange pausieren, die Neuauflage war ein großer Erfolg. Foto: Carolin Denter

Nachdem bedingt durch die Corona-Pandemie und den Brand in der Hochschule im Jahr 2022 die Sommerakademie des Campus Idar-Oberstein für fünf Jahre pausieren musste, konnte das zweiwöchige Workshop-Programm in diesem Jahr das erste Mal im neuen Gebäude in der Saarstraße stattfinden. Die rund 80 Teilnehmenden kamen aus 17 verschiedenen Ländern.