Hoppstädten-Weiersbach

Solche Bilder kennt man von der Autobahn: Eine Baustelle ist eingerichtet. Die Fahrstreifen sind eingeengt. Dem Verkehr stehen weniger Spuren als üblich zur Verfügung. Auf einer weiteren Spur in der Mitte wechselt die Fahrtrichtung je nach Verkehrsaufkommen: Manchmal fließt der Verkehr in die eine Richtung, ein paar Stunden später in die andere.