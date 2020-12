TC 1895: Mitglieder stimmen Verkauf des Vereinsgeländes zu – Jetzt Fusion im Fokus

Idar-Oberstein

Der Tennisclub 1895 Idar-Oberstein wird wie geplant sein Gelände verkaufen. Das ist jetzt sicher, nachdem in der außerordentlichen Versammlung am Donnerstagabend bis auf eine Gegenstimme alle Mitglieder für den Verkauf votiert haben. Etwa 30 Mitglieder waren anwesend. Ein Investor sei gefunden, eine mündliche Zusage gebe es, der Vertrag sei allerdings noch nicht unterschreiben, informierte der Vereinsvorsitzende Peter Gerber. Wie es mit dem Verein weitergeht, hängt maßgeblich von einer Entscheidung in dieser Woche ab: Der TC will mit einem anderen Verein fusionieren (um welchen es sich handelt, wollte Gerber im Gespräch mit der NZ nicht sagen). Dieser halte in dieser Woche seine Mitgliederversammlung ab – danach habe man auch beim TC 1895 eine sichere Basis und wisse, wie es weitergehe.