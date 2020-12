Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 15:10 Uhr

Birkenfeld

Tatort Wasgau-Markt: Taschendieb stiehlt Smartphone

Eine Frau ist am Mittwoch gegen 12.10 Uhr nach Auskunft der Kriminalpolizei Idar-Oberstein Opfer eines Diebstahl im Wasgau-Markt in der Wasserschieder Straße in Birkenfeld geworden. Nach Auskunft der Ermittler hatte sie am Schalter der dortigen Poststelle angestanden, als ihr ein bislang unbekannter Täter aus der Jackentasche ein Smartphone entwendete. Der Schaden liegt im Bereich eines unteren dreistelligen Eurobetrages.