Tatort Wasenstraße: Diebe in unbewohntem Pfarrhaus am Werk

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, illegal Zutritt zum zurzeit unbewohnten Pfarrhaus in der Wasenstraße verschafft.

Wie die Beamten der Kripo Idar-Oberstein mitteilen, richteten die Einbrecher dabei an einem Fenster erheblichen Schaden an. „Die Höhe des Diebesguts – entwendet wurde lediglich ein älterer Beamer – steht hierbei in keinem Verhältnis zur Sachschadenshöhe. Diese liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich“, betonen die Ermittler. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe zur Aufklärung der Straftat. Hinweise, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich, werden unter Telefon 06781/5610 entgegengenommen.