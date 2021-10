Idar-Oberstein

Tatort Tiefgarage: Diebe dringen in Lagerraum ein

Unbekannte sind am Freitag zwischen 16.30 und 17:30 Uhr wurde in einen Lagerraum der Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Idar-Oberstein eingebrochen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Die Täter hatten zunächst die Tür aufgebrochen und dann im Raum Reinigungsmittel und eine Kabeltrommel entwendet.