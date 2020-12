Archivierter Artikel vom 26.10.2020, 13:31 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Tatort Industriestraße: Unbekannte stehlen mehrere Baumaschinen

Bis lang noch unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, in eine Firma in der Industriestraße in Hoppstädten-Weiersbach eingedrungen. Sie entwendeten dort mehrere Baumaschinen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen oberen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.