Birkenfeld

Tatort in der Straße „Am Talweiher“: Einbrecher stehlen in Lagerhalle LED-Lampen

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 1.30 und 22.30 Uhr in das Lager einer Firma für Sanitärbedarf eingedrungen, das sich in Birkenfeld in der Straße „Am Talweiher“ befindet. Die Einbrecher entwendeten dort nach bisherigem Ermittlungsstand mehrere originalverpackte LED-Leuchten.