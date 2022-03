Birkenfeld

Tatort „Feckweilerberg“ in Birkenfeld: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 17 und 20.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße „Feckweilerberg“ in Birkenfeld eingedrungen. Das berichtet die Kriminalpolizei Idar-Oberstein.