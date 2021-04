Tatort Esso-Tankstelle: Geldautomat in Hermeskeil gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten gesprengt, der in Hermeskeil an der Esso-Tankstelle (Trierer Straße/B 52) platziert ist. Das berichtet die Polizei.