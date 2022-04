„Ich hatte das Gefühl, ich müsste der Welt zeigen: Bis hierher und nicht weiter“: So begründete der Angeklagte in seiner Aussage vor dem Landgericht Bad Kreuznach, warum er am Abend des 18. September 2021 in der Aral-Tankstelle in der Hauptstraße in Idar-Oberstein mit erschreckender und schockierender Brutalität und Kaltblütigkeit den dort als Kassierer jobbenden Alex W. getötet hat, der am 2. April 21 Jahre alt geworden wäre.