Auch ein fünfjähriger Junge hat den Mord an Alex W. gesehen. Er saß auf dem Kindersitz eines Autos, das am Abend des 18. September 2021 zur Tatzeit an einer Zapfsäule an der Idar-Obersteiner Aral-Tankstelle stand, und blickte zufällig in Richtung Kasse, als dort der tödliche Schuss fiel, berichtete seine Mutter als Zeugin vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach.