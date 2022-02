Die Tages des alten Aussichtsturmes auf dem Idarkopf sind gezählt. Der Abriss des Wahrzeichens der Region soll noch in diesem Monat erfolgen. Mit dem Neubau wird Anfang April begonnen. Das hat VG-Büroleiter Martin Hey in der jüngsten Sitzung des VG-Haupt- und Finanzausschusses (HFA) im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach mitgeteilt.