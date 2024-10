Plus Idar-Oberstein

Tag des Haarespendens in Idar: Zöpfe fallen für guten Zweck

i Benny Engel freut sich auf den Tag des Haarespendens, zu dem weitere Aktionen und auch ein Rahmenprogramm gehören. Foto: Daniel Eichhorst

Was ganz klein begann, wird zur Tradition: Die Vorbereitungen für den neunten Tag des Haarespendens in Idar-Oberstein laufen. Am Samstag, 16. November, von 12 bis 18 Uhr geht es im Friseursalon B.Style in der Bismarckstraße 10 in Idar wieder um den guten Zweck.