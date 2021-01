Birkenfeld

Täter mit Traktor am Werk: Unbekannte demolieren zwei Bänke und einen Abfalleimer

Wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung ermitteln die Beamten der Birkenfelder Polizeiinspektion Birkenfeld gegen bislang unbekannte Täter. Diese haben zwischen Samstagabend und Dienstag, zwei Sitzbänke und einen Abfalleimer demoliert, die am Rand des asphaltierten Wirtschaftsweg aufgestellt sind, der in der Verlängerung des Steinertswegs in Birkenfeld in Richtung Buhlenberg führt.