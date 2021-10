Baumholder

Täter fliehen ohne Beute: Einbruch in Gebäudekomplex in Baumholder

Bis jetzt noch unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, durch eine rückwärtige Tür in einen größeren Gebäudekomplex in der Straße „Überm Weiher“ in Baumholder eingebrochen.