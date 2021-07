Fast wäre der Besuch der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner im Energiedorf Gimbweiler ins Wasser gefallen – ein Bild, das man in diesem Fall durchaus wörtlich nehmen kann: Auf ihrer Sommertour stand Gimbweiler am Freitag in ihrem Terminkalender, am Tag nach der Hochwasserkatstrophe in Nordrhein-Westfalen und in der Eifel. Rößner dachte daran, ihr Rundreiseprogramm für Freitag abzusagen, dann kam sie aber doch.