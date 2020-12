Birkenfeld

Die Corona-Zeit erzwingt gerade bei den darstellenden Künsten andere Formate und Aufführungskonzepte. So hatte Werner Schäfer mit der Theatergruppe Birkenfeld für dieses Jahr am angestammten Termin Anfang November die Aufführung des „Schinderhannes“ nach Carl Zuckmayer in der Stadthalle geplant. Die Vorbereitungen dafür waren schon weit fortgeschritten. Doch die Pandemiemaßnahmen verhinderten das Vorhaben.