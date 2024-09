Plus Birkenfeld Szenische Lesung in Birkenfeld: Theatergruppe erinnert an das 75-jährige Bestehen von Bundestag und Bundesrat Von Karsten Schultheiß i Zwei Frauen und fünf Männer vertraten die Theatergruppe bei der szenischen Lesung (von links): Matthias Müller, Svenja Müller, Kendra Stockmar-Reidenbach, Werner Schäfer, Ingo Reidenbach, Martin Hahnefeld und Björn Schmidt. Foto: Gerhard Ding „Drei Tage im September oder Die geglückte Demokratie“ benannte die Theatergruppe Birkenfeld ihren Auftritt. Dabei ging es um die ersten Wahlen in der jungen deutschen Demokratie. Lesezeit: 2 Minuten

Nicht nur in Berlin und Bonn, sondern auch in Birkenfeld rückte das 75-jährige Bestehen des Bundestags und des Bundesrats in den Blickpunkt. Dafür sorgte die Theatergruppe Birkenfeld. Ihre szenische Lesung „Drei Tage im September oder Die geglückte Demokratie“ bezog sie auch auf die Wahl von Theodor Heuss und Konrad Adenauer ...