Seit gut eineinhalb Jahren gibt es Sammy. Doch so richtig bekannt ist das Maskottchen der Tourismusregion Hunsrück-Hochwald noch nicht. Das soll sich nun ändern. Die Katze im Rangeroutfit gibt es rechtzeitig zur Sommersaison jetzt auch im Fahrradtrikot und -helm sowie mit Wanderkleidung. Damit sollen die vielfältigen Angebote und Aktivitäten in der Nationalparkregion beworben werden, kündigt Alexander Hauck, Geschäftsführer des Regionalentwicklungsvereins (REV), an.