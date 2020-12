SUV-Fahrer rammt Streufahrzeug und flüchtet in der Nacht

Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 10:41 Uhr

Langsam wird es Winter – das merkt man auch am Polizeibericht: In der Nacht auf Samstag hat ein Autofahrer beim Überholvorgang mit einem Stadtgeländewagen (SUV) bei Hellertshausen ein Streufahrzeug gerammt.

Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug der Straßenmeisterei aufgrund der Witterungslage gegen 3 Uhr auf der L 162 zwischen Schauren und Stipshausen unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer versuchte zu überholen – just in dem Moment, als der Streuwagenfahrer an der Einmündung Hellertshausen links abbiegen wollte. Der SUV fuhr auf das Heck des Streufahrzeuges auf und schleuderte anschließend quer über den Einmündungsbereich in den rechtseitigen Straßengraben, wo der Wagen hier mit einem Leitpfosten kollidierte.

Völlig unbeirrt vom Schaden setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt „in schlingernder Fahrweise“ fort und entfernte sich in Richtung Stipshausen, berichtet die Polizei. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Volkswagen handeln. Das Fahrzeug dürfte einen erheblichen Schaden auf der gesamten Beifahrerseite aufweisen.