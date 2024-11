Plus Baumholder

Süßigkeiten aus gruselig geschmückten Autos: Kinder kommen zum „Trunk or Treat“ in US-Gemeinde nach Baumholder

i Bunt verkleidet kamen deutsche und US-amerikanische Besucher auf den Parkplatz an der Hall of Champions zum „Trunk oder Treat“. Foto: Melanie Mai

Die Schöne und das Biest sind da, Madame Pottine und jede Menge Dinosaurier. Dazu Skelette, Geister, Monster und Untote. Am Donnerstagabend waren in der US-Gemeinde in Baumholder die Tore auch für Deutsche geöffnet. „Trunk or Treat“ hieß es dann wieder.