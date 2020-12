Südwestspange: „Pfarrbitz“-Wiese in Birkenfeld verwandelt sich in eine Großbaustelle

Archivierter Artikel vom 02.06.2020, 15:18 Uhr

Nun ist es endlich so weit: Nach rund 30-jähriger Wartezeit haben in Birkenfeld die Arbeiten zum Bau der sogenannten Südwestspange begonnen, die oft auch als Mittelanbindung bezeichnet wird. Mit dem Projekt, dessen Gesamtkosten auf fast 4 Millionen Euro geschätzt werden, entsteht ein neuer Anschluss an die B 41. Dieser führt über die „Pfarrbitz“-Wiese bis zur Innenstadt, wobei auch drei neue Verkehrskreisel entstehen.

Zum Auftakt stehen die Arbeiten an der künftigen B 41-Auffahrt an. Deshalb ist bereits seit Freitag auf der B 41 im Baustellenbereich die Fahrbahn eingeengt, und es gilt Tempo 50. Der Verkehr kann aber weiterhin in beide Richtungen fließen. Am Dienstag hat die beauftragte Firma Faber aus Schlierschied die Baucontainer auf der „Pfarrbitz“-Wiese platziert. Am Mittwoch wird es die ersten Erdbewegungen auf dem Areal geben. Außerdem wird auf dem Gelände der Verlauf der künftigen Straßenzüge abgesteckt, und es stehen vorsorgliche Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes an. ax Foto: Reiner Drumm