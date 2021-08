„Jetzt kommen auch die Birkenfelder Bürger direkt mit den Arbeiten an der Südwestspange in Berührung.“ Diese treffende Bemerkung macht Stadtchef Miroslaw Kowalski mit Blick auf eine aktuelle Pressemitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach. Denn die Verkehrsbehörde kündigt wegen des Neubaus des „Kreisverkehrsplatzes Zimmerbach“ eine Vollsperrung in der Kreisstadt an.