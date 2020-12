Suchaktion mit glücklichem Ende: Vermisster Senior wird nach Unfall bei Gollenberg lebend gefunden

Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 13:50 Uhr

Die Familie hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass der Senior am Montagabend gegen 22 Uhr in Birkenfeld mit seinem Auto aufbrechen wollte, um nach Hause zu fahren. Die Tochter traf ihn dort am frühen Dienstagmorgen aber nicht an. Auch von seinem Wagen fehlte jede Spur.

Über Handy erreichte die Mutter aber ihren Vater. Jedoch, so die Polizei, wäre der 85-Jährige verwirrt gewesen und hätte keinerlei Angaben zu seinem Aufenthaltsort geben können. Nachdem die ganze Familie anschließend bereits erfolglos nach dem Senior gesucht hatte, wurde um 9 Uhr die Suchaktion mit mehreren Polizeifahrzeugen, Hubschrauber und Handyortungssystem, eingeleitet.

Vier Stunden später wurde er leicht verletzt auf einer Wiese zwischen Birkenfeld und Gollenberg gefunden. Offenbar war der Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen kam etwa 50 Meter neben der Fahrbahn in einer Hecke zum Stillstand, sodass er nur schwer zu entdecken war. Wann sich der Unfall genau ereignete, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Mann sei nach seinem Auffinden ansprechbar und den Umständen entsprechend wohlauf gewesen, sagte ein Sprecher der Birkenfelder Polizei der NZ.⋌