Bleibt der Haussperling der im Kreis Birkenfeld am häufigsten beobachtete Wintervogel? Diese Frage soll bei der zwölften „Stunde der Wintervögel“ beantwortet werden. Wer nämlich im neuen Jahr etwas für den Artenschutz tun möchte, kann dies am Dreikönigswochenende in die Tat umsetzen. Von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. Januar, läuft erneut Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion.