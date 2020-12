Streit zwischen Ex-Mieter und Vermieter eskaliert: Syrer bangt um Staatsbürgerschaft

Idar-Oberstein

Ein Gespräch zwischen Ex-Mieter und Vermieter eskalierte am 11. Mai 2017. Der Mieter war zweieinhalb Monate zuvor ausgezogen und forderte erst leise, dann immer lauter im Hof seiner ehemaligen Wohnung in der Bahnhofstraße seine beim Vermieter hinterlegte Kaution zurück. Der verweigerte die Rückzahlung mit dem Hinweis, das Geld für Schäden, die der andere in der Wohnung verursacht habe, zu verwenden. Weitere Personen kamen dazu, man redete auf den Vermieter ein, der Ex-Mieter zog sich irgendwann sein T-Shirt über den Kopf, offensichtlich, weil er aufgebracht war. In der Verhandlung im Amtsgericht Idar-Oberstein in dieser Woche war auch von einem Faustschlag gegen die Brust des Vermieters die Rede und einem Schraubenzieher als möglicher Waffe, eine Eisenstange war ebenfalls im Spiel. Zu sehen ist ein großer Teil von dem, was damals vorfiel, auf einem Video, das ein Mann vom Fenster seiner Wohnung aus aufnahm und am Prozesstag im Amtsgericht abgespielt wurde.