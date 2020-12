Idar-Oberstein

Streit unter Autofahrern – Riskante Fahrmanöver

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern hat sich am Samstag gegen 15.50 Uhr auf der B41 in Fahrtrichtung Birkenfeld an der Abfahrt Enzweiler ereignet. Nachdem beide ihren Wagen verkehrsbedingt anhalten mussten, hat der Fahrer eines dunklen SUV der Marke Mercedes den Fahrer eines braunen Nissan körperlich angegangen und verletzt, teilt die Polizei mit. Vorausgegangen waren mehrere riskante Verkehrsmanöver des dunklen Mercedes. Dieser ist zugelassen im Kennzeichenbereich Bad Kreuznach (KH).