Nicht nur in den Büros der Finanzabteilung sitzen die Mitarbeiter sehr eng. Die Büroflächen in der Verbqndsgemeindeverwaltung sind ausgereizt, oftmals stoßen die Türen beim Öffnen an Schränke. Platz, um Akten zu lagern, gibt es kaum noch. Über zusätzliche Büros wird schon seit einem Jahr gesprochen. Parallel gab der Verbandsgemeinderat nun eine Bedarfsberechnung für eine Überarbeitung des Stellenplans in Auftrag. Foto: Benjamin Werle